Hannover 96

Zwingt 0:4-Packung beim KSC Eichners Schwager zum Handeln?

Marcus Mann ist der Schwager von KSC-Trainer Christian Eichner. Das 0:4 bei seinem früheren Verein hat den 37-Jährigen in seiner Eigenschaft als Sportdirektor von Hannover 96 das Festhalten an Jan Zimmermann nicht einfacher gemacht. Ein Bekenntnis zum glücklosen Trainer vermied Mann am Sonntag.