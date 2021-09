Vertreter des verletzten Gondorf

Plötzlich Anführer: Sonst unscheinbarer Dauerbrenner Wanitzek blüht beim KSC als Kapitän auf

Im Gegensatz zum verletzten Jérome Gondorf ist Marvin Wanitzek kein Lautsprecher. Als Ersatz-Kapitän versucht der 28-Jährige dennoch voranzugehen. Und auch in anderer Hinsicht will Wanitzek an seinen Auftritt auf Schalke anknüpfen.