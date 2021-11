Heimspiel gegen Hannover 96

Trotz Zuschauer-Beschränkung und 2G plus: Beim KSC gilt am Samstag eine Maskenpflicht

Das Thema Maskenpflicht begleitet den KSC weiter. Auch am Samstag gegen Hannover müssen die Fans – trotz Zuschauer-Beschränkung und 2G plus – eine Maske tragen. In Sachen Corona-Negativtest sollten die Anhänger vorsorgen.