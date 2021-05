Am Montag Wiedersehen mit dem Ex-Club

Fortuna-Spieler Zimmermann ist dem KSC noch immer verbunden

Vor zehn Jahren trug Matthias Zimmermann letztmals das KSC-Trikot. Verbindungen in die Heimat hat er noch immer einige. Rücksicht auf seinen Ex-Club wird er am Montag allerdings nicht nehmen – zumal er in dieser Saison auch offensiv durchstartet.