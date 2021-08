Die schwärzeste Stunde in der jüngeren Vereinsgeschichte des KSC ist untrennbar mit den Namen Manuel Gräfe und Jonas Meffert verbunden. Meffert überraschte in diesem Sommer mit seiner Vereinswahl und nun mit einem ganz besonderen Lob.

Jonas Meffert gibt sich versöhnt mit dem schwärzesten Moment in seiner Laufbahn als Fußballprofi und trägt ihn dem in den Schiedsrichter-Ruhestand gegangenen Manuel Gräfe nicht länger nach. Am 1. Juni 2015 hatte der Berliner Gräfe kurz vor Ende des Relegation-Rückspiels im Wildparkstadion beim Stand von 1:0 für den KSC das sehr umstrittene Handspiel Mefferts gepfiffen.

Die Badener riss das aus ihren Träumen. Marcelo Diaz nutzte den Freistoß zum Ausgleich, der den Hamburger SV in die Verlängerung brachte. Darin setzte sich anschließend der Bundesligist gegen den Zweitliga-Dritten durch.

Hatte der damalige KSC-Profi Meffert noch im vergangenen Jahr von seiner „schlechten Laune“ und seiner Wut gesprochen, wann immer er Gräfe danach im Fernsehen sah, schlägt der Mittelfeldspieler im aktuellen Bild-Podcast „Phrasenmäher“ sehr versöhnliche Töne gegenüber dem Talk-Gast Gräfe an.