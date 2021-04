Mehr Fußball, bessere Entscheidungen: KSC will aus Würzburg-Spiel die richtigen Lehren ziehen

Nach dem 2:2 gegen Würzburg zum Restart geht es für den KSC bereits am Montag weiter. Ein Offensivspieler muss dann voraussichtlich passen. Dafür glaubt Christian Eichner zu wissen, worauf es gegen Aue ankommen wird.

Lorenz am Sprunggelenk verletzt

Bei einem Abstecher in den Hardtwald sollten die Profis des Karlsruher SC die Belastung vom Vortag aus den Kleidern schütteln. Das anschließende Stretching-Programm am Rande des Trainingsplatzes unter Anleitung von Athletikcoach Florian Böckler zielte in dieselbe Richtung.

Genauso war man am Samstagmorgen im Wildpark gewillt, sich auch mental von den Ereignissen des Vorabends zu lösen. Doch ein wenig hallte jene Szene aus der Nachspielzeit noch nach, in der Torhüter Marius Gersbeck den Sieg gegen die Würzburger Kickers leichtfertig verspielt hatte. Am Ende mussten sich die Karlsruher bei ihrem Restart mit einem 2:2 begnügen.

„Das sei ihm komplett verziehen, da braucht er sich gar keine Gedanken machen“, formulierte Marvin Wanitzek an die Adresse des KSC-Schlussmannes. „Natürlich tut es weh und es fühlt sich wie eine Niederlage an“, erklärte der Vizekapitän weiter, ehe er den Blick nach vorne richtete auf das Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Montag (18 Uhr). Auf Wanitzek und Co wartet dann die erste von drei Nachholpartien binnen acht Tagen.