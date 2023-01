Vor Rückrundenstart

Der KSC muss sich warm anziehen

Der Karlsruher SC hatte ganz viel Zeit, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Wie effektiv die Bemühungen daheim und dieser Tage in Spanien waren, wird sich so richtig erst mit dem Rückrundenstart am Freitag im Wildparkstadion zeigen.