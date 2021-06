Gegenseitiges Beschnuppern

Neu im Betreuerstab: Mentalcoach Brink unterstützt die KSC-Profis

Wenn daheim kein Ball mehr ins Tor will. Wenn der hochgelobte junge Flügelstürmer länger auf der Stelle tritt. Die Fälle, in denen Sportpsychologen Fußballprofis weiterhelfen können, sind vielfältig. Beim Karlsruher SC haben die Profis neuerdings einen Fachmann am Trainingsplatz.