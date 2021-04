Die Planungssicherheit beim Karlsruher SC war nach der 0:1-Niederlage vom Samstag im Prinzip total: Der Verein wird sich auf eine weitere Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga einzustellen haben. Auch hinsichtlich einer Personalfrage hat das aus Karlsruher Sicht völlig missratene Treffen mit dem VfL Osnabrück vollendete Tatsachen geschaffen.

Marc Lorenz war wie fast alle seine Kollegenblass und unauffällig bis zu einer Auswechslung in der 52. Spielminute, bei den BNN-Spielernoten schnitt er mit einer 4,0 ab. Dennoch war es ein wichtiges Spiel für Lorenz und denn KSC. Denn es sein 25. Einsatz in dieser Zweitliga-Saison. Mit dem Erreichen exakt dieser Marke griff die in seinem auslaufenden Vertrag verbriefte Option einer einjährigen Verlängerung.

Damit wird der im Sommer 2017 vom SV Wehen Wiesbaden in den Wildpark gewechselte Angreifer bei den Badenern in seine fünfte Saison gehen.