Südwest-Derby am Sonntag

Mit viel KSC-Vergangenheit zurück in die Zukunft: Der 1. FC Kaiserslautern ist wieder teuflisch gut

Dirk Schuster, Florian Dick, Thomas Hengen – beim 1. FC Kaiserslautern geben Männer mit KSC-Vergangenheit die Richtung vor. Sie haben den lange strauchelnden FCK, der am Sonntag in Karlsruhe gastiert, wieder in die Erfolgsspur gebracht.