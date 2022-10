Mitgliederversammlung am 20. Oktober

Kampf um Einzug in den KSC-Beirat: Metz bewirbt sich, Steidl hört auf

Clubchef Holger Siegmund-Schultze geht ohne Gegenkandidaten in die Präsidentenwahl beim KSC. Spannung gibt es dafür an anderer Stelle: Ein Trio kämpft um zwei freie Plätze in der Machtzentrale.