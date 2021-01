Folgt auf den Pokal-Rausch gegen die Bayern der Kater? Fabian Reese sagt Nein. Der frühere Karlsruher will mit Holstein Kiel am Sonntag gegen seinen Ex-Club nachlegen – und die Kieler Aufstiegsträume weiter befeuern.

Wie es aussieht, wenn Fabian Reese den Turbo zündet, weiß seit vergangenen Mittwoch nicht nur der FC Bayern, sondern nahezu ganz Fußball-Deutschland. Nachdem sein Teamkollege Fin Bartels die Kieler Pokal-Sensation gegen die Münchner perfekt gemacht hatte, war der nach 77 Minuten eingewechselte Reese nach einem beherzten Sprint von der Mittellinie der Erste, der Bartels und „Elfer-Killer“ Ioannis Gelios um den Hals fiel.

„Ein großer Abend“ sei das gewesen, schwärmt Reese im Gespräch mit den BNN. Die anschließende Nacht habe er nach einer ausgelassenen, aber recht kurzen Kabinen-Party dann schlaflos im Bett liegend verbracht. „Für uns alle war das eine ziemliche Reizüberflutung“, sagt Reese, der am Sonntag (13.30 Uhr) mit Holstein Kiel den Karlsruher SC empfängt.

Ganz schön rasant ist es bislang auch in Reeses noch junger Karriere zugegangen. Der 23-Jährige hat einiges erlebt: Einsätze in der Bundesliga und der Europa League mit Schalke, Zweitliga-Alltag in Fürth und nun der Höhenflug mit Kiel. Dazwischen lag „ein sehr bitteres halbes Jahr“ in Karlsruhe, wie er rückblickend sagt.

Im Januar 2017 holte Mirko Slomka den Rechtsaußen Reese zum KSC, wobei der wenige Wochen zuvor in den Wildpark gekommene Coach offenbar einen anderen Spielertyp erwartet hatte, wie Reese berichtet. Weder Slomka, der Anfang April bereits wieder gehen musste, noch Reese, der am Saisonende auf zehn Einsätze gekommen war, konnten den Absturz der Karlsruher in die Drittklassigkeit verhindern.

Reese hat dem KSC schon einmal weh getan

„Trotzdem habe ich aus der Zeit viel gelernt“, sagt der gebürtige Kieler, der seit gut einem Jahr in seiner Heimat so richtig durchstartet. Das bekam auch der KSC schon zu spüren. Am 2:0-Erfolg der Kieler im Wildpark im Februar 2020 hatte Reese als Torschütze und Vorlagengeber maßgeblichen Anteil. Trainer Alois Schwartz war anschließend in Karlsruhe Geschichte und Christian Eichner übernahm.

Den lernte Reese in seiner KSC-Zeit als „Supertypen“ kennen, den er noch heute schätzt. Als prägende Trainerfiguren erlebte Reese anschließend Stefan Leitl in Fürth und nun Ole Werner in Kiel. Letzterer setze „auf offensiven Fußball, spielerische Lösungen und ein variables System“.

Reeses Sehnsuchtsort: die Bundesliga

Die Mischung scheint zu funktionieren. Die Kieler, die in Jonas Meffert und Jannik Dehm zwei weitere Ex-Karlsruher in ihren Reihen haben, gehen mit nur einem Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze in den Spieltag. „Unser Ziel ist es, dass wir das Ding bis zum Ende rocken“, sagt Reese, der in dieser Saison meist von Beginn an ran durfte, selbstbewusst. Überhaupt sei die Bundesliga sein Sehnsuchtsort: „Im besten Fall eines Tages mit Kiel.“

Dass er in seiner Geburtsstadt auflaufen darf, empfindet Reese als Privileg. Als Ur-Kieler weiß er ziemlich gut, wie die Nordlichter ticken. „Wir haben hier die Mentalität, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir Dinge entstehen lassen“, sagt er auch mit Blick auf die Philosophie des Clubs.

Reeses Hunger ist nach Bayern-Coup noch nicht gestillt

Der schickt sich wie vor drei Jahren an, um den Aufstieg mitzuspielen. Gegen den KSC greift Holstein nach dem neunten Saisonsieg. Dass sich die glanzvolle Pokal-Nacht gegen die Bayern negativ auf das Duell am Sonntag auswirken könnte, glaubt Reese nicht. „Viele erwarten, dass wir den Schalter nicht umlegen, aber unser Hunger und unsere Motivation sind weiterhin groß.“