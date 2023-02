Nächster Test: KSC spielt gegen Oberligisten ATSV Mutschelbach

Der Freitag-Sonntag-Rhythmus, mit dem der Karlsruher SC in die Rückrunde gestartet ist, wird den badischen Fußball-Zweitligisten auch in den kommenden Wochen verfolgen. Auf den kurzen Break zwischen dem 1:1 beim 1. FC Magdeburg am Sonntag und dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am kommenden Freitag (18.30 Uhr) folgt eine neun Tage währende Pause.

Diese nutzt der KSC, um ein weiteres Testspiel zu bestreiten. Wie die Badener bekanntgaben, wird am Dienstag, 14. Februar, der ATSV Mutschelbach im Grenke-Stadion gastieren. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

KSC testete bereits vergangenen Sommer gegen Mutschelbach

Mit dem Oberligisten hatten sich die Karlsruher bereits im vergangenen August gemessen und damals an gleicher Stelle mit 5:1 gewonnen. Nach dem Rückrunden-Auftakt gegen Paderborn (0:1) hatte der KSC in der vergangenen Woche ein Testspiel gegen den Regionalligisten Würzburger Kickers (4:1) bestritten.

Am Sonntag nach der Partie gegen Mutschelbach werden die Blau-Weißen, die in der Zweitliga-Tabelle aktuell Rang 14 belegen, zum badischen Duell beim SV Sandhausen antreten.