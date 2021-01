Robin Bormuths Hauptaufgabe ist es, hinten dicht zu machen. Der 25-Jährige tut dies in der Regel schnörkel- und kompromisslos und mitunter auch mit harten Bandagen. Als am Sonntag der 3:2(2:0)-Erfolg des Karlsruher SC bei Holstein Kiel bereits in trockenen Tüchern war, schaltete Bormuth noch einmal in den Verteidigungsmodus.

Grund dafür war die Frage, ob denn sein Siegtor in der 85. Minute nicht auf irreguläre Weise zustande gekommen sei. „Nee, nee, nicht aufgestützt. Sonst hätte er es ja nicht gegeben“, war Bormuth bemüht, Zweifel an der Rechtmäßigkeit seines Kopfballtreffers zu zerstreuen.

Was war passiert? Philip Heise hatte in der 85. Minute einen Freistoß von der rechten Außenbahn in den Kieler Strafraum gezirkelt und Bormuth hatte sich robust gegen Marco Komenda behauptet. Den Aufsetzer des KSC-Innenverteidigers aus kurzer Distanz bekam Holstein-Keeper Ioannis Gelios zwar noch zu fassen, verhindern konnte der Pokalheld aus dem Bayern-Spiel den Einschlag aber nicht mehr.