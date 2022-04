Saison zum Haareraufen

Neustart beim KSC oder Wechsel: Wie geht es mit Fabio Kaufmann weiter?

Bei Fabio Kaufmann ging in dieser Saison so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnte. Der Rechtsaußen hat sich so von der A-Lösung zum Bankdrücker entwickelt. Hat Kaufmann beim KSC eine Zukunft?