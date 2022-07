DFB-Pokal gegen Neustrelitz

Die Karlsruher Mannschaft in der Einzelkritik

Was für ein Start in die erste Runde des DFB-Pokals! Der KSC gewinnt mit 8:0 gegen Neustrelitz. Wie haben sich die einzelnen Profis geschlagen? So bewertet die BNN-Sportredaktion die Spieler.