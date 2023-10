Der KSC möchte am Samstag dem FC St. Pauli die erste Saisonniederlage beibringen. Allerdings werden den Badenern zwei Routiniers fehlen.

Am Freitagmittag bestand Gewissheit: Denn als die Mannschaft des KSC um die Mittagszeit den ICE nach Hamburg bestieg, fehlte deren Kapitän.

Christian Eichners Überlegungen, wie er den krankheitsbedingten Ausfall des defensiven Mittelfeldspielers Jérome Gondorf am Samstag (13 Uhr/Sky) in der Zweitliga-Partie beim FC St. Pauli auffangen könnte, waren da längst im Gange.

Auch Daniel Brosinski fehlt dem KSC beim Spiel gegen St. Pauli

Der 35 Jahre alte Gondorf hatte am Vormittag auch die Abschlusseinheit im Wildpark sausen lassen müssen. Doch nicht nur er: Der gleichaltrige Daniel Brosinski musste laut Eichner aus demselben Grund kurzfristig passen und trat die Reise in den Norden auch nicht an.

Mehr zum Thema Vor Duell mit FC St. Pauli KSC-Kapitän Gondorf droht am Millerntor auszufallen

Leon Jensen oder Dzenis Burnic – diese Optionen bieten sich in Eichners Kader als Ersatz für Gondorf an. Vom Typus her beide eher Achter als Sechser und dennoch die naheliegenden Alternativen im Kader.

Wie mutig begegnet Christian Eichner der Wucht des Tabellenführers?

Letztlich berührt die Personalie die Stabilität und Kompaktheit des Gesamtgefüges und auch die Qualität des Aufbauspiels im Duell mit der aktuell konstantesten Mannschaft der Liga, die das Feld vor diesem elften Spieltag anführte.

Eichner wird sich bei seiner Entscheidung nicht zuletzt daran ausrichten, wie mutig er der Ballbesitz-orientierten Spielweise seiner sich vorzugsweise in einem 3-4-3 staffelnden Gastgeber begegnen will. Eine Unsicherheit, die auch St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler unter dem Eindruck der jüngsten KSC-Auftritte im Vorfeld dem eigenen Bekunden nach umtrieb.

Leon Jensen oder Dzenis Burnic?

Der erfolgreichste Zweiliga-Trainer des Jahres sagte, „gespannt“ darauf zu sein, ob sich der KSC auch gegen sein Team wieder ein Angriffspressing mit Mittelfeldraute wie zuletzt beim 3:0 gegen Schalke 04 zutraue oder „ob sie eher tiefer empfangen“.

Ansonsten verwendete der 30-Jährige bei der Pressekonferenz viel Redezeit darauf, seinen hohen Respekt vor dem kommenden Gegner zu betonen, von dem man sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison an selber Stelle mit einem 1:1 getrennt hatte.

Ein Spiel mit Raute würde beim KSC für Jensen vor der Vierer-Abwehrkette sprechen. Das flache 4-4-2 mit einer Doppelsechs wiederum könnte Burnic ins Spiel bringen. Dem offensiver orientierten Sommerzugang aus Heidenheim käme ein Partner im Zentrum von seinem Profil her entgegen.

Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so stark von hinten herausspielt. Leon Jensen

Mittelfeldspieler des KSC

Der Respekt vor den Hamburgern ist da. „Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so stark von hinten herausspielt und den Gegner ausspielt wie die“, urteilte Jensen. Ob er sich nach Gondorfs Ausfall in der ersten Elf sehe? „Das tue ich grundsätzlich immer“, entgegnete der Berliner.

Für Hürzeler gehört der KSC mit seinen Mittelfeldoptionen im Liga-Maßstab zu den dort am besten bestückten Konkurrenten. Angesichts der in diesem Mannschaftsteil versammelten Qualität hatte es der 25 Jahre alte Burnic noch nicht geschafft, über die Rolle des Einwechselspielers hinauszukommen.

Trotz seines Traumeinstands mit dem Siegtreffer in Osnabrück (3:2) brachte er es bisher nur auf 191 Spielminuten bei neun Einsätzen.

Als Team gegen dominante Kiez-Kicker

Der gebürtige Westfale sagte vor der Anreise nach Hamburg, dass ein Stammplatz weiter sein Anspruch darstelle. Über die Gastgeber urteile Burnic vor der Anreise an die Elbe: „Wir wissen, dass St. Pauli sehr dominant mit dem Ball ist, aber auch, dass sich dadurch auch Räume öffnen. Da müssen wir letztendlich zuschlagen und defensiv alles reinhauen.“

Lässt Eichner mit Raute spielen, spräche das für eine neuerliche Konstellation mit zwei echten Stürmern also Doppelspitze, also für Igor Matanovic und Fabian Schleusener, alternativ für Budu Zivzivadze. Für den 20 Jahre alten Matanovic ist der Auftritt bei seinem Jugendverein, an den er in der vorigen Saison ausgeliehen war, ein besonderer.

Fabian Hürzeler freut sich auf Igor Matanovic

Gratulationen bekam er nach seinem Tor und dem unfreiwilligen Assist gegen Schalke sogar von seinem ehemaligen Coach. Hürzeler äußerte vor dem Wiedersehen, dass er sich für Matanovic so gefreut habe, „weil er einfach ein sehr gut erzogener Junge ist, der hart an sich arbeitet und der das auch verdient hat“.

Seiner Mannschaft, in dieser Saison immer noch ungeschlagen und am Millerntor zuletzt eine richtige Wucht (5:1 gegen Kiel, 3:1 gegen Schalke, 5:1 gegen Nürnberg), soll Matanovic am Samstagnachmittag aber nicht wehtun können.