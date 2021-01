Nachruf auf den ersten Hattrick-Schützen der Bundesliga

Otto Geisert gelang mit dem KSC Historisches

Otto Geisert stürmte im Bundesliga-Geburtsjahr für den Karlsruher SC. Das war nicht nur einfach, doch einmal gelang dem Stürmer in jener Saison 1963/1964 Historisches. Geisert, der erste Hattrick-Schütze in der Bundesligageschichte, verstarb im Alter von 81 Jahren in Kaiserslautern.