Drei Aufstiege in fünf Jahren: Uwe Hünemeier kennt sich mit Höhenflügen aus. Mit dem SC Paderborn will er den der vergangenen Wochen nun beim KSC fortsetzen. Der Wildpark war für ihn allerdings bislang kein gutes Pflaster.

Vielleicht sollte der Hamburger SV über eine Verpflichtung von Uwe Hünemeier nachdenken. Der erfahrene Innenverteidiger kennt ihn jedenfalls ziemlich gut, den Weg von der Zweit- in die Erstklassigkeit.

Mit dem SC Paderborn, mit dem Hünemeier am Samstag (13 Uhr) beim Karlsruher SC antritt, ist er schon zweimal in die Bundesliga vorgeprescht und vor gut drei Jahren gelang ihm als England-Legionär mit Brighton & Hove Albion der Sprung in die Premier League.

Irgendwie verwundert es da nicht, dass es bei den Paderbornern so richtig rund läuft, seit der Aufstiegsspezialist wieder von Beginn an die gegnerischen Stürmer beackern darf. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart, bei denen Hünemeier jeweils nur als Einwechselspieler zum Zuge kam, blieb der SCP – mit dem 34-Jährigen in der Startelf – zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen, holte dabei 14 Punkte und kassierte nur zwei Gegentore.