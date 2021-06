Bei Spielergehältern, die der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC anbietet, kommt die „Vier“ allenfalls nach dem Komma vor, niemals aber an erster Stelle. Heißt: 40.000 Euro im Monat aufwärts, die Top-Stürmer der Liga einstreichen können, sind für Oliver Kreuzer eine Hausnummer, bei der ihm nur Schulterzucken bleibt. „Hätte ich andere Mittel, wäre es einfacher. In dem Preissegment, in dem wir uns bewegen, musst du dann kreativ sein“, sagt der Sportchef.

Kreativität gefragt

In den kreativen Bereich fällt aus Sicht der sportlichen Leitung eine Leihe von Marvin Pieringer vom SC Freiburg. Da der Bundesligist keine Vertragsdinge öffentlich macht, kennen Details nur Insider. Kolportiert wurde für den Stürmer eine zweijährige Restlaufzeit im Breisgau.