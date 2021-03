Positiver Corona-Test: Beim KSC fällt das Morgentraining flach

Beim KSC ist am Dienstagvormittag das Training ausgefallen. Grund war ein positiver Corona-Test eines Spielers. Alle Profis verließen nach Schnelltests das Trainingsgelände wieder.

Beim KSC stellte sich am Dienstagvormittag zur eigentlichen Trainingszeit eine ungewöhnliche Situation ein: Vor dem Kabinen-Container gegenüber des Wildparkstadions stauten sich die Spielerkarossen wie an einem Taxistand vor einem Hauptbahnhof.

Die Profis des Fußball-Zweitligisten stiegen einzeln aus ihren Autos. Nach und nach unterzog sich jeder im Container einen Schnelltest, setzte sich anschließend wieder in seinen Wagen und wartete darin auf dem Parkplatz gegenüber.

Erst wenn nach der zur Auswertung nötigen Wartezeit der Daumen des Physiotherapeuten Johanes Haberland in Richtung des Spielers nach oben ging, fuhr der in diesem Augenblick mit einem negativen Testergebnis versehene Spieler wieder vom Gelände.

KSC-Arzt bestätigt positiven Corona-Fall

Es war damit am Dienstagvormittag eindeutig: Der Karlsruher SC hat in seinen Reihen einen positiven Corona-Fall. „Es ist richtig, dass wir einen Verdachtsfall haben, bei dem wir auf Nummer sicher gehen wollen. Wir warten auf die Auswertung durch das Labor“, bestätigte Vereinsarzt Marcus Schweizer den Badischen Neuesten Nachrichten am Dienstag auf Nachfrage.

Welcher Spieler betroffen ist, blieb zunächst unklar.

Ob Konsequenzen das für den Spielbetrieb in der Zweiten Liga haben wird, ist zur Stunde demzufolge noch völlig unklar. Am kommenden Samstag, zum 27. Spieltag der Saison, soll der VfL Osnabrück im Karlsruher Wildparkstadion gastieren.

Jetzt den KSC-Newsletter abonnieren Näher dran: Aktuelle Berichterstattung und exklusive Hintergrund-Infos zum KSC - das liefert die BNN-Sportredaktion im neuen kostenlosen Newsletter „Nur der KSC“ jede Woche direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden

Fakt war am Dienstag: Das Vormittagstraining wurde abgesetzt. Beim KSC waren im vergangenen Jahr insgesamt vier positive Covid-Tests aufgetreten, die sich im Nachhinein als falsch herausstellten.

Am Montag waren die KSC-Profis nach einer viertägigen Auszeit bei ihren Familien zur Arbeit zurückgekehrt. Bis auf den im Test gegen den 1. FC Kaiserslautern leicht verletzten Stürmer Babacar Gueye waren dabei alle Kaderakteure sowie die Trainingsgäste aus der U19 alle anwesend.

Der fehlende Senegalese hatte nach Weihnachten, im Anschluss an einem Heimaturlaub im Senegal, für den ersten positiven Corona-Fall beim KSC gesorgt. Da der Angreifer keinen Kontakt zu Mitspielern hatte, war seinerzeit nur er selbst von der Karlsruher Gesundheitsbehörde in eine häusliche Quarantäne geschickt worden.

Tägliche Schnelltests ab Donnerstag in der Zweiten Liga

Die Nachricht aus dem Wildpark vom Dienstag fällt in eine nervöse Zeit. Ab Donnerstag müssen sich alle Fußballprofis der Ersten und Zweiten Liga täglichen Schnelltests unterziehen.

Zudem rechnen die Clubs damit, Mitte kommenden Monats vor der dann anstehenden Englischen Woche ein Quarantäne-Trainingslager zu beziehen.

Beim KSC gehen die Gedankenspiele dahin, dann wieder Quartier in der Sportschule Schöneck zu beziehen, wo die Fußballer des Zweitligisten vor dem Re-Start in der vergangenen Saison kaserniert waren.