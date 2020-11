In seinen Auswärtsspielen beim FC St. Pauli (3:0) und bei Eintracht Braunschweig (3:1) hat der Karlsruher SC zuletzt alles andere als alt ausgesehen. Die sechs Punkte verhalfen den Badenern vor dem nun anstehenden neunten Spieltag vielmehr zum Sprung in die obere Tabellenhälfte. Das Durchschnittsalter der Startelf hatte sich in den beiden Partien im Vergleich zu den Vorwochen aber sehr wohl markant erhöht: Von rund 26 Jahren in der Partie gegen Darmstadt 98 (3:4) auf etwas mehr als 28 Jahre.

Verantwortlich dafür waren Innenverteidiger Daniel Gordon (35) und Flügelspieler Marc Lorenz (32) beziehungsweise die Tatsache, dass Cheftrainer Christian Eichner die beiden Routiniers anstelle der wesentlich jüngeren Christoph Kobald (23) und Benjamin Goller (21) ins Spiel gebracht hatte. „Wir machen uns wenig Gedanken über das Alter, grundsätzlich wollen wir einfach Spiele gewinnen“, sagt Eichner.