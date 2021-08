Gersbeck, Hofmann und Fröde fehlen

Rückkehr von Thiede und Lorenz verschärft beim KSC den Konkurrenzkampf

In der vergangenen Saison zählten sie zu den Stützen des Teams, nun müssen sich Marco Thiede und Marc Lorenz erst einmal hinten anstellen. Der Konkurrenzkampf beim KSC kommt nun so richtig in Fahrt.