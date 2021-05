Rund 100 Fans feiern KSC-Profis nach Rückkehr aus Heidenheim

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr war die am Saisonende sechstbeste Mannschaft der Zweiten Bundesliga an ihrem Heimathafen nicht alleine. Hinter den Fußballprofis des Karlsruher SC lag eine zweieinhalbstündige Busfahrt. Gesichtern und Stimmen war nach deren Vorfahrt am Wildparkstadion anzumerken, dass ihnen die Rückreise nach dem 2:1(1:0)-Sieg in Heidenheim Spaß gemacht hatte.

Etwa 100 Fans hatten die Sieger des letzten Saisonspiels schon erwartet. Deren Partymusik aus dem mitgeführten Ghetto-Blaster kündigte beim Ausstieg schon an, wonach allen der Sinn stand: Urlaub, für einige Spieler freuten sich auf den gemeinsamen Abflug nach Mallorca.

Bormuth tanzt in den Urlaub