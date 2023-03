Knöchelbruch bestätigt

Saison ist für Tim Breithaupt beendet: Gehen dem KSC jetzt Millionen flöten?

Der Verdacht, dass für Tim Breithaupt die Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga schon gelaufen ist, hat sich bewahrheitet. Der Knöchelbruch des aus der Bundesliga umworbenen U20-Nationalspielers trifft den KSC in mehrerer Hinsicht an empfindlichster Stelle.