Saison-Vorbereitung: KSC spielt in Niederbühl und beim SV Bühlertal

Seine ersten Vorbereitungsspiele auf die neue Saison wird der Karlsruher SC am 15. Juni (18.30 Uhr) beim SV Niederbühl und am 18. Juni (15.30 Uhr) beim SV Bühlertal bestreiten. Diese ersten Termine nach dem für den 12. Juni vorgesehenen Trainingsstart bestätigte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch.

Wie berichtet, tritt der KSC außerdem am 22. Juni (14.30 Uhr) im Grenke-Stadion gegen den von Markus Kauczinski trainierten Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und am 25. Juni (14 Uhr) in Heimstetten gegen dessen Ligarivalen 1860 München an.

Familientag am 10. Juli

Nach Testspielgegnern für seinen Trainingslageraufenthalt im österreichischen Neukirchen am Großvenediger vom 25. Juni bis 4. Juli suchte der KSC zuletzt weiter. Nach der corona-bedingten zweijährigen Pause wird es am 10. Juli auch erstmals wieder den Familientag im Wildparkstadion geben.