Schleusener hat beim KSC viel vor und den Platz an Hofmanns Seite im Blick

Schleusener gemeinsam mit Hofmann im Sturm? KSC-Trainer Eichner hält das für eine gute Option. Der Rückkehrer selbst sieht das ähnlich – und will im Wildpark an alte Zeiten anknüpfen.

Die erste Trainingswoche endete für die Profis des Karlsruher SC so, wie es ihnen ihr Trainer versprochen hatte: mit einem freien Sonntag. Ein letztes Mal Durchschnaufen, ehe die Vorbereitung auf die Ende Juli in Rostock beginnende Zweitliga-Saison so richtig an Fahrt aufnimmt.

Zahlreiche Einheiten, weitere Testspiele und ein Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger (3. bis 12. Juli) hat das Trainerteam um Chefcoach Christian Eichner auf den Sommerfahrplan gesetzt.

Fabian Schleusener sagt, er freue sich auf das, was kommt. Der Rückkehrer wird am Montag zum ersten Mal mit den neuen Kollegen, darunter einige Bekannte aus seiner ersten KSC-Episode, auf dem Trainingsplatz stehen.