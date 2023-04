Nach 1:2 gegen Darmstadt

Schleusener knackt persönliche Bestmarke und sieht sich und den KSC noch lange nicht am Ziel

In Darmstadt ging der KSC wieder einmal gegen ein Top-Team leer aus. Für Fabian Schleusener ist dies Ansporn, es in Düsseldorf besser zu machen. Seine persönliche Tor-Bestmarke will er weiter verbessern.