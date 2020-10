KSC-Serie, Teil 2

Schütterle erinnert sich, wie der KSC kurz vor Mauerfall in einer Montags-Demo feststeckt

Der Mannschaftsbus des Karlsruher SC hatte Leipzig erreicht. Und Rainer Schütterle erinnert sich an das Erstaunen in den Sitzreihen des Vereinsmobils, das in einer ungeheuerlichen Menschenmenge feststeckte.