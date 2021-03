Philip Heise rann der Schweiß übers Gesicht, Robin Bormuth saß mit rotem Kopf auf einem Ball und Philipp Hofmann pustete erst einmal kräftig durch. Als Trainer Christian Eichner die Profis des Karlsruher SC am Mittwochnachmittag in den Feierabend entließ, war diesen die Strapazen des Trainingstages anzusehen.

Am Vormittag hatte Eichner einen Kraftzirkel in der Halle mit anschließenden Sprintübungen anberaumt, in der zweiten Einheit standen Spielformen und ein Abschlussturnier auf zwei kleinen Spielfeldern auf dem Programm. Es fehlten erneut Dirk Carlson, Janis Hanek und Sebastian Jung, der aufgrund eines kleinen Faserrisses in den Adduktoren ein weiteres Mal pausieren muss.

„Wir schauen immer, wie wir noch zulegen können“, sagte Eichner zur Trainingssteuerung. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr), wenn der Tabellen-15. Eintracht Braunschweig im Wildpark aufschlägt, wird der KSC auch physisch gefordert sein.