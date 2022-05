Sirus Motekallemi

Nächste Saison setzt ein KSC-Romantiker die Profis schon bei Halbzeit ins Bild

Christian Eichners Trainerteam wird am 12. Juni mit einem Mann mehr in die Vorbereitung starten. Der 33 Jahre alte Sirus Motekallemi nimmt beim Karlsruher SC künftig die Rolle als zweiter Assistent des Cheftrainers ein. Was von ihm zu erwarten ist, steht schon fest.