So lief der Saisonstart für die Neuzugänge des KSC

Von den Neuen hat beim KSC bislang nur Lucas Cueto den Sprung in die Startelf geschafft. Was hat der bisherige Drittliga-Profi, was die anderen nicht – oder zumindest noch nicht – haben?

Die ersten beiden Spieltage sind um und der Karlsruher SC macht da weiter, wo er in der vergangenen Runde aufgehört hat. Zwei Spiele, zwei Siege, 6:1-Tore: Die Blau-Weißen mischen in der Zweitliga-Tabelle direkt wieder oben mit, nachdem sie die Vorsaison mit 52 Zählern als Sechster beendet hatten.

Und auch personell bewegt sich der KSC bislang auf altbekannten Pfaden. Die Startelf beim Heimsieg gegen Darmstadt (3:0) bestand genau wie die in der Vorwoche gegen Rostock (3:1) nur aus Spielern, die bereits in der vorangegangenen Spielzeit das KSC-Trikot getragen hatten – mit einer Ausnahme.

Lucas Cueto ist der einzige Neue, der es auf Anhieb in die Karlsruher Startformation geschafft hat. Und das, obwohl der gebürtige Kölner zuvor nur in Liga drei und vier aufgelaufen war. Doch was hat Cueto, was die anderen Neuzugänge nicht – oder zumindest noch nicht – haben?