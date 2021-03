So lotsen die KSC-Trainer den Fußballnachwuchs durch die schöne neue Taktik-Welt

Das Video schlug Mitte Februar hohe Wellen. Es zeigt, wie Robert Klauß, von einer entsprechenden Journalisten-Frage angestachelt, ungewohnt tiefe Einblicke in seinen Matchplan gibt. Seine Mannschaft, so führt der Nürnberger Coach aus, sei „auf Pressinglinie eins“ angelaufen und im Ballbesitz „in eine Dreierkette abgekippt“. Klauß spricht von einem „asymmetrischen Linksverteidiger“ und von einem „breitziehenden linken Zehner“.

Die Klauß’sche Taktik-Nachhilfestunde war auch an der Grenke Akademie Thema. „Wir haben es verstanden, hätten es aber vielleicht ein wenig anders ausgedrückt“, sagt Sirus Motekallemi. Die richtigen Worte finden – für den U17-Trainer des Karlsruher SC ist das genau wie für seine Kollegen ein wichtiger Teil des Jobs: Wie versorgt man die Fußballtalente mit dem neuesten taktischen Rüstzeug, ohne sie dabei zu überfordern?

„Wir wollen keine Religion daraus machen und uns mit irgendwelchen Begrifflichkeiten verkünsteln“, versichert Michael Bischof. Der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums im Wildpark will auch beim Thema Taktik das Individuum nicht aus dem Blick verlieren, genauso wenig wie die übergeordneten Fragen: Für was will der KSC in Zeiten von in Matchpläne verliebten Laptop-Trainern stehen? An welchen Stellen schwimmt man mit dem Strom, an welchen geht man einen eigenen Weg?