Kleine und größere Fragezeichen beim KSC vor dem Duell mit Aue

Das Hinspiel in Aue verlor der Karlsruher SC mit 1:4. Christian Eichner hofft, dass das Spiel in der Woche vor Weihnachten seiner Mannschaft eine Lehre war.

Der Sweater, den Christian Eichner zur virtuellen Pressekonferenz trug, kam direkt aus der Clubkollektion. Er sollte gesehen werden. „Wildpark“ stand vorne drauf.

An dem Ort, wo am Montagabend wieder Geisterspiel-Betrieb auf der Großbaustelle einsetzen wird, kennt sich ja auch Eichners Kollege Dirk Schuster vom FC Erzgebirge Aue aus. Und „Schu“, das sagte Eichner beim Anlass am Sonntag ebenfalls, solle bis zur Stunde vor Anpfiff „ruhig auch mal warten, bis ich das Ding freigebe“.