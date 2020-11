Der KSC bezeichnet Hüseyin Cayoglu als „Zeugwart-Legende“. Im Fußball ist der gebürtige Türke weit über den Wildpark hinaus als „Hans“ bekannt. Zum Heimspiel am Samstag gegen den SC Paderborn wird er nach 46 Jahren ein letztes Mal den KSC-Profis in der Kabine Schuhe und Trikots bereit legen.

„Der Magen“, sagt Hüseyin Cayoglu und tippt sich auf den Bauch, er nerve ihn seit dem Vortag. Am flauen Gefühl merke er, dass er vor dem Moment auch etwas Bammel hat. 46 Jahre lang war Cayoglu die Konstante im Wildpark, seit 1994 auf jedem Mannschaftsfoto des KSC vertreten.

Nun aber läuft für den 63-Jährigen dort der Countdown an Stunden. Sein letztes Spiel als Zeugwart bei den Karlsruhern wird „der Hans“ am Samstag gegen den SC Paderborn auf der Bank erleben.

Am Sonntag wird er an seinen letzten Arbeitstag die Trainingsanzüge und die Schuhe der Spieler noch einmal in der Kabine vorbereiten, sich auf eine offizielle Verabschiedung einstellen und dann aus seinem Kabuff, das seit dem Bau der Haupttribüne sein Büro war, ausziehen.