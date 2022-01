Statt gegen die niederländische Mannschaft von Mario Götze und Philipp Max zu spielen, trifft der KSC in Spanien am Wochenende auf eine ungarische Mannschaft. Schon am Nachmittag misst sich der Fußball-Zweitligist mit dem belgischen Meister FC Brügge.

Der Karlsruher SC hat in seinem Trainingslager einen Ersatzgegner für den PSV Eindhoven gefunden. Der Fußball-Zweitligist, der sich mit seiner Profimannschaft noch bis kommenden Montag in Estepona an der Costa del Sol aufhält, wird am Wochenende auf den ungarischen Erstligisten Diósgyöri VTK (DVTK) treffen.

Nach aktuellem Stand wird die Testpartie zwischen den Blau-Weißen und der Mannschaft aus Miskovic am Samstag in Marbella ausgetragen.

Der KSC würde aber gerne am Sonntag spielen, weshalb es noch zu einer Planänderung kommen kann, wie Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer in Spanien erklärte.

PSV Eindhoven hatte wegen Corona-Fällen Testspiel gegen KSC abgesagt

PSV Eindhoven, der für Sonntag ursprünglich vorgesehene KSC-Gegner, hatte wegen mehrerer Covid-Fällen in seinen Reihen auf sein Trainingslager in Andalusien verzichtet.

Ihren ersten Test hat die Mannschaft von Christian Eichner an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) in Dama del Noche gegen den belgischen Meister FC Brügge. Für den finnischen Innenverteidiger Daniel O´Shaughnessy, der seit Anfang Dezember bei den Badenern unter Vertrag steht, wird das Kräftemessen in der Nähe von Marbella dann der erste Auftritt im Trikot der Blau-Weißen sein.