U19

Zuversicht trotz Wadenbeinbruch: U19-Nationalspieler Marino möchte sich beim KSC durchbeißen

Stefano Marino glaubt an sich und an seine Chance: In der kommenden Saison möchte er bei den KSC-Profis auf seine Einsatzzeiten kommen. Wegen eines Wadenbeinbruchs verpasst er mit der U19 des DFB im März die EM-Qualifikationsspiele.