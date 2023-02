Stimmen nach dem 3:0-Sieg des KSC: „Genau die richtige Mischung“

Jérome Gondorf (Kapitän des KSC): Es war von Beginn an eine hochkonzentrierte Leistung von uns. Wir hatten eine extrem gute Konterabsicherung, waren sehr klar mit Ball. Wir haben versucht, einfache Ballverluste zu vermeiden und eben nicht in die Stärken von Sandhausen zu spielen. Wir hatten den klareren Spielaufbau und viel Bewegung mit und ohne Ball. Das war ein Stück weit das Erfolgsrezept. Dazu kam, dass wir viele zweite Bälle generiert haben und die Angriffsversuche von Sandhausen damit schon im Keim erstickt haben. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. In Summe war es ein sehr, sehr verdienter Sieg.

Tim Breithaupt (Mittelfeldspieler des KSC): Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns. Wir waren über die gesamte Strecke das bessere Team und haben dabei eine gute Mischung gehabt zwischen Fußballspielen und dem, was die Liga benötigt, auch mal einen langen Ball einzustreuen. Wir hatten eine gute Raumaufteilung. Es tat uns mal gut, zu null zu spielen, und drei Tore zu schießen.

Marius Gersbeck (KSC-Torwart): Das war ein sehr souveräner Auftritt unserer Mannschaft. Das war genau die richtige Mischung, die wir gespielt haben. Nach hinten haben wir gar nichts zugelassen. Wir haben diese Dominanz ausgestrahlt, dass wir gut Fußball spielen können und trotzdem auch mit einfachen Mitteln nach vorne kommen.

Marvin Wanitzek (zweifacher Torvorbereiter): Hochverdient. Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft. Wir wussten, auf was für einen Gegner wir treffen. Da musste man gucken, nicht zu viel Fußball in den Räumen zu spielen, wo es gefährlich ist, weil der Gegner sehr konterstark ist. Aber wir hatten eine gute Grundabsicherung, keine einzige klare Chance zugelassen und selbst sehr gute Möglichkeiten gehabt. Wir hätten das Ding eventuell auch wieder früher zumachen können.

Paul Nebel (Mittelfeldspieler des KSC): Mein Einsatz kam überraschend, weil sich Kyoung-Rok Choi kurzfristig verletzt hat. Ich habe versucht, sofort da zu sein. Der Trainer hat mir gesagt, ich solle mir keinen Kopf machen und so wie immer spielen. Ich habe versucht, mein Bestes für die Mannschaft zu geben. Das hat heute ganz gut geklappt. Wir haben eine gute Mischung gehabt, haben Fußball gespielt, ohne zu viel ins Risiko zu gehen. Das war der Schlüssel, denn wir haben so gute Chancen kreiert.

Oliver Kreuzer (Sportgeschäftsführer des KSC): Es war von Anfang an eine sehr gute Leistung der Mannschaft. Wir haben alles im Griff gehabt. Ich kann mich gar nicht groß an eine Torchance von Sandhausen erinnern. Wir sind sehr erwachsen aufgetreten, haben fußballerisch und kämpferisch überzeugt. Alle drei Tore waren wunderbar herausgespielt. Kompliment!

Alois Schwartz (Trainer SV Sandhausen): Glückwunsch an Karlsruhe zu einem verdienten Sieg. Ich glaube, dass wir von der ersten Minute an nicht so aufgetreten sind, wie wir das wollten. Wie Gondorfs Ball beim 0:1 reintrudelt, hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt. Wir hatten wenige Tormöglichkeiten, und der KSC hat es gut verteidigt.