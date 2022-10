Beim Trainingsspiel am Donnerstag stand beim KSC nur ein echter Stürmer auf dem Platz. Ein Offensiv-Trio musste weiterhin pausieren. Entwarnung gab es bei einer anderen Personalie.

Vor Spiel in Hannover

Als Christian Eichner am Donnerstagmittag den Trainingsplatz verließ, machten sich auf seiner Stirn Sorgenfalten breit. Drei Tage vor der nächsten Zweitliga-Aufgabe bei Hannover 96 weiß der Trainer des KSC noch nicht, mit welchem Personal für den Sturm er planen kann.

Kaum noch Hoffnung hat Eichner mit Blick auf kommenden Sonntag (13.30 Uhr) im Fall von Mikkel Kaufmann. Der Däne musste auch am Donnerstag aufgrund eines Magen-Darm-Infektes passen und ist Eichner zufolge aktuell so geschwächt, dass mit ihm für die Hannover-Partie nicht zu rechnen ist.

Die Rückkehr des bislang in der Regel gesetzten Sturm-Duos Fabian Schleusener und Malik Batmaz steht ebenfalls noch aus. Die beiden Angreifer, die sich mit einer Erkältung herumschlagen, wurden am Donnerstag weiter geschont. Ob Batmaz und Schleusener am Samstag die Fahrt nach Niedersachsen antreten werden, ist noch offen.

Kyoung-Rok Choi ist zurück auf dem Trainingsplatz

Entwarnung gab es derweil bei einer anderen Personalie. Kyoung-Rok Choi, der am Vortag ebenfalls krankheitsbedingt gefehlt hatte, stand beim Elf gegen Elf wieder auf dem Platz und ist Eichner zufolge mindestens eine Halbzeit lang eine Option. Auch Linksverteidiger Kilian Jakob, zuletzt von Rückenproblemen geplagt, mischte wieder voll mit.

Derweil schoss sich beim Trainingsspiel der eine oder andere Kandidat für den Sturm in den Vordergrund. Tim Rossmann, der nach zwei Startelf-Einsätzen zu Saisonbeginn kaum noch berücksichtigt worden war, traf zweimal und verpasste nur knapp einen Hattrick.

Rapp zurzeit der einzige fitte Stürmer im KSC-Kader

Auch Kelvin Arase und Simone Rapp waren im Elf gegen Elf erfolgreich. Der kopfballstarke Rapp ist aktuell der einzige fitte Stürmer im Kader des Tabellen-Zehnten. Zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) hatte der nominelle Außenbahnspieler Arase an der Seite von Schleusener gestürmt.