Mann des Spiels in Sandhausen

Südkoreaner mit Spielfreude: KSC möchte zeitnah mit Kyoung-Rok Choi verlängern

Kyoung-Rok Choi war der Mann des Spiels in einer nach der Pause kollektiv sehr willigen Karlsruher Mannschaft. Beim 3:2 des KSC in Sandhausen war der Südkoreaner an allen Gästetoren beteiligt. Verlängert er bald beim KSC?