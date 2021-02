Beim KSC hat der 51 Jahre alte Faustmann seinen Traumjob gefunden. Ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt der in Illertissen geborene und in Grünwettersbach aufgewachsene Faustmann am Otto-Hahn-Gymnasium in der Karlsruher Waldstadt, wo er die Fächer Mathematik und Sport unterrichtet.

Die andere Hälfte widmet er als Pädagoge des KSC-Nachwuchsleistungszentrums seinem Herzensclub. Schon als Kind stand Faustmann im A4 und trat beim SC Wettersbach auch selbst gegen den Ball. Später brachte er neun Jahre lang in seinem Wohnort Hohenwettersbach als Jugendtrainer des SVH dem Nachwuchs das Kicken bei und erwarb nebenher die B-Lizenz.

Auch mit angehenden Profis hatte Faustmann immer wieder zu tun. Am OHG betreute er im Zuge der Kooperation mit dem KSC unter anderem Lars Stindl, Daniel Brosinski, Kevin Akpoguma und die Mehlem-Brüder.