Der genaue Terminplan des KSC bis zum Saisonfinale in Heidenheim steht. Dabei müssen die Blau-Weißen zwei weitere Mal freitagabends ran. Das letzte Heimspiel steigt an einem Sonntag.

Noch sieben Mal ist der KSC im Saisonendspurt der Zweiten Fußball-Bundesliga gefordert. Nun steht auch fest, wann genau die Badener ihre Partien bestreiten werden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 31 bis 33 in Liga eins und zwei zeitgenau terminiert.

Zweimal wird der KSC demnach an einem Freitagabend auflaufen: beim Heimspiel gegen das Schlusslicht FC Ingolstadt am 22. April und sieben Tage später bei der Auswärtspartie bei Hannover 96. Anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr.

KSC muss zum Abschluss zweimal sonntags ran

Neu ist dieses Mal, dass nur noch am letzten Spieltag alle Begegnungen zeitgleich ausgetragen werden. Hier sind die Karlsruher am Sonntag, 15 Mai, wie in der Vorsaison beim 1. FC Heidenheim in der Pflicht. Der Anpfiff erfolgt dann auf allen Zweitliga-Plätzen um 15.30 Uhr.

Am vorletzten Spieltag muss der Tabellenneunte, der an diesem Donnerstag (18 Uhr) ein Testspiel gegen den FC Basel absolviert, ebenfalls an einem Sonntag ran. Im letzten Heimspiel der Saison ist am 8. Mai um 13.30 Uhr Dynamo Dresden der Gegner.

Fest stehen derweil auch die Relegations-Termine. Der Drittletzte der Bundesliga und der Dritte der Zweiten Liga treffen am 19. und am 23. Mai (jeweils 20.30 Uhr) aufeinander. Die Duelle des Zweitliga-16. mit dem Drittplatzierten in Liga drei steigen am 20. und am 24. Mai (jeweils 20.30 Uhr).