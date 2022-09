Test in Mainz terminiert: KSC mit vollem Programm in der Länderspielpause

Das Testspiel-Programm des Karlsruher SC in der Länderspielpause steht. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekanntgab, wird sein Team die bereits vereinbarte Partie gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 am Donnerstag, dem 22. September, austragen. Anpfiff im Mainzer Bruchwegstadion wird dann um 14 Uhr sein.

Am Tag zuvor bestreitet der KSC wie berichtet einen Test gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur. Die Begegnung findet an jenem 21. September im Karlsruher Grenke-Stadion statt und beginnt um 13 Uhr.

Ihre letzte Liga-Partie vor der Pause absolviert die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am kommenden Freitag (18.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig. Anschließend ist sie in einem Pflichtspiel erst wieder am 2. Oktober gefordert. An jenem Sonntag (13.30 Uhr) ist dann der 1. FC Nürnberg im Wildpark zu Gast.

KSC spielte bereits in den vergangenen beiden Jahren gegen Mainz

Auch in den beiden vergangenen Jahren hatte sich der KSC, der aktuell auf Rang neun der Tabelle steht, mit den Mainzern gemessen. Im September 2021 gab es am Bruchweg ein 0:0, knapp ein Jahr zuvor siegten die Karlsruher an selber Stelle mit 4:2.