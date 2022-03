Für Menschen aus der Ukraine: KSC plant Test gegen den FC Basel als Benefizspiel

Das Testspiel des KSC gegen den FC Basel soll nicht nur einen sportlichen Wert haben. Der Verein will den Erlös für soziale Zwecke spenden. Unter anderem sollen Menschen aus der Ukraine davon profitieren.

Dass der Karlsruher SC die Länderspielpause für einen Test gegen den FC Basel nutzen wird, hatte bereits festgestanden. Nun hat der KSC auch die Rahmenbedingungen für die Begegnung mit dem Tabellendritten der Schweizer Super League bekanntgegeben.

Die für den 24. März angesetzte Partie wird im Karlsruher Wildpark ausgetragen und um 18 Uhr angepfiffen.

Abseits von dem sportlichen Kräftemessen soll das Spiel auch einen Benefiz-Charakter haben.

Geld soll unter anderem Menschen aus der Ukraine zugute kommen

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, soll die Hälfte der Reinerlöse Menschen aus der Ukraine zugute kommen. Das Geld geht demnach an die Stadt Karlsruhe, die eine Stabstelle für die Geflüchteten aus der Ukraine eingerichtet hat. Hierbei geht es vor allem um Fragen zur Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen aus dem Kriegsgebiet in Karlsruhe.

Die andere Hälfte soll in „KSC tut gut“-Projekte fließen, die sich mit den Säulen Vielfalt, Bildung und Umwelt befassen. Unter anderem geht es dabei um Essenslieferungen an Wohnungslose. Der KSC hat für diesen Tag zudem ein bunten Rahmenprogramm im Stadion angekündigt.

Für die Zweitliga-Profis der Karlsruher bietet die Begegnung derweil eine gute Gelegenheit, sich auf den Liga-Endspurt einzustimmen.

Nach der Länderspielpause, die am 3. April mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf endet, ist der KSC insgesamt noch sieben Mal gefordert. Zuvor bestreitet der Tabellenneunte noch die Partien gegen Jahn Regensburg am Sonntag und beim FC Erzgebirge Aue am Freitag darauf.