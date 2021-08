Baumann reagiert auf Kreuzer

Die Testspieler Stephen und Irorere haben noch den Mittwoch beim KSC

Der Start in die Trainingswoche beim Zweitliga-Dritten Karlsruher SC rückte zwei Testspieler in den Fokus. Werder Bremens Manager Frank Baumann versteht derweil Oliver Kreuzers Reaktion auf das bekundete Interesse an Philipp Hofmann nicht. Am Samstag treffen der KSC und Werder direkt aufeinander.