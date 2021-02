Der Winter hatte am Mittwoch auch vor dem Wildpark nicht haltgemacht. Schneegestöber und Temperaturen von sechs Grad unter Null erwarteten Philipp Hofmann und Co am Nachmittag auf dem Kunstrasen hinter der Fasanenmauer.

Dass dieser überhaupt bespielbar war, hatten die Profis des Karlsruher SC Mitarbeitern des Nachwuchsleistungszentrums zu verdanken, die vor der Einheit zum Schneeschippen angetreten waren.

Die unwirtlichen Bedingungen beim Nachmittagstraining – die Einheit am Vormittag hatte Trainer Christian Eichner in der Halle angesetzt – dürften einen Vorgeschmack darauf liefern, was den KSC in den kommenden Wochen in Liga zwei erwartet, nicht nur in Sachen Wetter.