Florian Böckler stapfte mit einer Schaufel ausgerüstet ins Gestrüpp. Beim Torabschluss, darunter Volleyknaller von der Strafraumkante, hatte es manch ein Profi mit dem Risiko übertrieben, so dass der Athletiktrainer des Karlsruher SC bei der Ballsuche das gewählte Hilfsmittel gut gebrauchen konnte.

Abschlüsse auf die im Wechsel von Marius Gersbeck, Kai Eisele und Max Weiß gehüteten Tore standen im Zentrum der Mittwochseinheit, für die die Blau-Weißen im Stadion des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gastierten.

Chefcoach Christian Eichner hatte nach eigener Aussage zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager „den Fuß vom Gas“ genommen , was sich nicht nur in den Trainingsinhalten, sondern auch in der personellen Besetzung äußerte.

Brosinski, Rossmann und Cueto sollen im Trainingslager wieder voll einsteigen

Fabian Schleusener, Kyoung-Rok Choi und Tim Rossmann fehlten komplett, während Philip Heise, Sebastian Jung und Stephan Ambrosius vorzeitig Feierabend machten. Lucas Cueto absolvierte erneut, ebenso wie Daniel Brosinski, ein separates Programm.

Für Eichner geht es darum, im südspanischen Estepona möglichst alle Profis im Vollbesitz ihrer Kräfte um sich zu versammeln. Brosinski, der sich laut Mannschaftsarzt Marcus Schweizer den vorderen Bauchmuskelansatz gezerrt hat, soll ab Montag wieder voll einsteigen.

Gleiches gilt für Rossmann, dessen Beschwerden in der Kniekehle nicht auf eine strukturelle Verletzung zurückzuführen sind, wie entsprechende MRT-Bilder bestätigten.

Auch Cueto macht nach seinem doppelten Bänderriss im linken Außenknöchel erkennbare Fortschritte und soll möglichst in der Anfangsphase des Trainingslagers voll mitmischen. Schleusener, Choi, Heise, Jung und Ambrosius hatte Eichner aus Gründen der Belastungssteuerung eine Pause gewährt.

Testspieler Mehmedovic hinterlässt bislang „sehr ansprechenden Eindruck“

Mit dabei war am Mittwoch erneut der junge bosnische Testspieler Eldar Mehmedovic, der aus Eichners Sicht bislang „einen sehr ansprechenden Eindruck“ hinterließ. Eine Verpflichtung des bosnischen U21-Nationalspielers sei aktuell aber noch kein Thema.

Am Donnerstag, so kündigte der KSC-Coach an, werde es noch einmal „richtig knackig“. Schließlich stehe am Tag der Anreise am Freitag keine Einheit auf dem Programm.