Vier Neuzugänge

Im Trainingslager des KSC sind die Neuen gefordert – laufintensives Spiel ist gewöhnungsbedürftig

Der KSC fühlt sich im Salzburger Land gut aufgenommen. Auf dem Trainingsplatz in Neukirchen wird es für Christian Eichner und Co. auch darum gehen, die Neuen an das laufintensive Spiel zu gewöhnen.