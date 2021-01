Abschlusseinheit

Trotz Platz-Panne: KSC in Kiel mit Rückenwind

Der Karlsruher SC trainierte am Samstag in Kiel. Wegen der Platzverhältnisse fiel die Abschlusseinheit aber nur kurz aus und war für die Profis vor dem Duell mit dem Rekordpokalsieger-Besieger nicht mehr als Bewegungstherapie an der kalten Luft.