In seinen Porsche hatte sich Uwe Dittus eine Webasto Standheizung einbauen lassen. Wenn der Flitzer aufheizte, hörte man’s vor dem Stadion von Weitem. „Tak Tak Tak“. Den konservativen Trainer Lothar Buchmann nervte das. „Dabei bläute er uns ein, nach dem Duschen nicht mit nassen Haaren wegzufahren“, erzählt Dittus amüsiert. Irgendwann habe er bewusst provoziert - als Antwort auf den „Quatsch, den man über mich erzählte“.

Im KSC-Universum der 1980er schien nur Dittus’ Image schneller als Dittus selbst: Verwöhnter Metzgersohn aus Birkenfeld. Talentiert, aber schludrig. Stets habe er die Trainer gegen sich gehabt, sagt Dittus. Er, der „Feingeist“, der den KSC am 13. Juni 1980 mit einem „Kunstfehler“ in die Bundesliga hievte. Da stach er als Joker im Relegationsrückspiel in Essen, wo die 1:3-Niederlage nach dem 5:1 aus dem Hinspiel genügte.

Der Treffer, der seine Mannschaft erleichterte, war laut Dittus ein Versehen: „Martin Wiesner flankte von rechts. Hinter mir rief einer Leo. Ich wollte zurückgehen, der Ball sprang an meine Brust, von dort ins Tor.“